دوري الأمم الأوروبية يشهد بداية قوية

ماجد محمد(صدى):

تشهد منافسات النسخة الأولى من دوري أمم أوروبا، بداية نارية حيث يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الإسباني ويقابل المنتخب الفرنسي المنتخب الألماني، في مواجهات هي الأقوى؛ فيما تتواجد آلية للصعود والهبوط كما يمكن التأهل من خلالها إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية.

ويواجه المنتخب الفرنسي منافسة جديدة دون فترة استعداد كبيرة، وسيصطدم في بداية المشوار بنظيره الألماني المتوج بمونديال البرازيل 2014 والذي يتطلع إلى مداواة جرح الخروج من دور المجموعات بالمونديال.

وفي السياق نفسه، يتنافس المنتخبان الألماني والهولندي مع المنتخب الفرنسي بالمجموعة الأولى في دوري المستوى الأول بالبطولة التي يشارك فيها إجمالي 55 منتخبًا، موزعين على 4 مستويات و16 مجموعة.

ويتطلع المنتخب الإيطالي إلى تخفيف أثار غيابه عن المونديال الروسي عبر دوري الأمم، ويستهل مشواره بمواجهة بولندا يوم الجمعة، والبرتغال يوم الاثنين، في المجموعة الثالثة بدوري المستوى الأولى.

ويبدأ المنتخب البلجيكي، مشواره في البطولة بلقاء نظيره الأيسلندي يوم الثلاثاء، في المجموعة الثانية بدوري المستوى الأولى، وذلك بعد أن يلتقي المنتخب البلجيكي نظيره الإسكتلندي في مباراة ودية مساء الجمعة.