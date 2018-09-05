مدني الباحة ينبه المواطنين والمقيمين من مخاطر الأمطار والسيول

الباحة(صدى):

نبه مركز القيادة والسيطرة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، من خلال التنبيه المتقدم الوارد من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم , من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول .

وتضمن التنبيه الذي يبدأ من الساعة الواحدة من ظهر اليوم ويستمر إلى العاشرة مساءً، مدينة الباحة وبلجرشي وبني كبير وريدان والمندق والإطاولة والأجزاء المجاورة لها .

ودعا المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأمطار والسيول، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات, متمنياً للجميع السلامة الدائمة.