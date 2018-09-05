مها إبراهيم تعاتب الفنان محمد عبده لغنائه كلمات والدها دون استئذان

أماني الغامدي(صدى):

اتهمت الفنانة والناشطة الإعلامية مها سعد إبراهيم، ابنة الفنان الكبير الراحل سعد إبراهيم، المُلقب بـ ” فتى الجزيرة ” ، فنان العرب محمد عبده، بغنائه أغنية والدها ” أرسل سلامي مع نسيم الصباح ” ، دون استئذان من أسرته، مما جعل البعض يعتقد أنها أغنيته.

جاء ذلك في تغريدة لـ ” مها ” ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قالت فيها: ” محمد عبده غنى أغنية الوالد الفنان سعد إبراهيم ولم يستأذنّا فأصبحت تُعرف الأغنية للفنان محمد عبده، فماذا تسمون فعلته؟ ” .

وأضافت ” مها ” في حديث لها: ” أكنُّ للفنان محمد عبده كل الاحترام، وهو فنان كبير، ولكن حقيقة حزَّ في نفسي أنه قام بغناء أغنية الوالد دون الرجوع لنا نحن أسرته وهذا حق من حقوقنا ” .

واستطردت: ” الغريب أن الوالد – يرحمه الله – كان قبل وفاته يتصل به كثيرًا يريد التواصل معه ولكنه لم يكن يجيب على اتصالاته ويتجاهلها، ولا أعرف هل هذا غرور أم تكبّر أم ماذا ؟ .. وبعد وفاة الوالد بأشهر قليلة، قام بغناء الأغنية، وعلى ما أذكر كان في حفل بالبحرين، وهذا أمر غريب ولا أعرف ما هو المقصد ” .

فيما وجهت مها سعد إبراهيم رسالة عتاب للفنان محمد عبده، مبينة أنها تود أن تلقاه شخصيًا لتبلغه بعتابها، مؤكدة أنها وأسرته لا يرغبوا في تصعيد الأمر واللجوء للجهات الرسمية ورفع قضية، مضيفة: ” من منطلق الروح الفنية والأمانة الأدبية، كان عليه أن يستأذننا ” .