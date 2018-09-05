غرفة الرياض وتداول ينظمان ملتقى الإدراج في السوق المالية

الرياض(صدى):

تُنظمت غرفة الرياض بالتعاون مع شركة السوق المالية السعودية ” تداول ” مُلتقى الإدراج في السوق المالية، يوم الأحد 9 سبتمبر , بمشاركة مسؤولين وخبراء في الأسواق المالية، وذلك في مقر الغرفة الرئيس .

ويناقش الملتقى التحديات التي تواجه الشركات العائلية من ناحية تطويرها وتحديثها واتجاهها إلى مسار الطرح والإدراج في السوق المالية، إضافة إلى أهم التحديات والإشكاليات المتعلقة بقواعد الطرح والكيفية التي يتم على أساسها إعداد ملفات الطرح العام، وغيرها من الموضوعات .

وبين عضو مجلس الادارة رئيس لجنة الاستثمار والاوراق المالية الاستاذ محمد الساير أن المُلتقى يهدف إلى تعريف قطاع الأعمال بأهمية التحوُّل إلى شركات مُساهمة، لما ينتج عنه من حماية وحوكمة يسهم في دعم استدامتها ونموها وتطوير اعمالها وبما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني .

ومن جهته اكد عضو مجلس الادارة رئيس لجنة الشركات العائلية بالغرفة الاستاذ سعد السبتي أهمية الملتقى باعتبار ان الشركات العائلية بالمملكة تلعب دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد الوطني، و تساهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنحو40% من الناتج المحلي غير النفطي، وتُقَدَر استثمارات الشركات العائلية في السوق المحلية بنحو 250 مليار ريال، وتشكل 48% من إجمالي الشركات العائلية في الشرق الأوسط.