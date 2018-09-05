السفارة السعودية في الأردن تقدم واجب العزاء بوفاة شقيق الإعلامي بسام العريان

سعيد العجل(صدى):

عزى سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي الزميل الاعلامي بسام العريان بوفاة شقيقة اسماعيل العريان، حيث عبر خلالها عن خالص تعازيه وتعازي أعضاء سفارة المملكة والمكاتب والملحقيات التابعه لها.

كما حضر المتحدث الرسمي للسفارة الأستاذ عبدالسلام العنزي مقر العزاء بمنطقة ماركا الشمالية، ممثلا عن سموه لتقديم هذا الواجب. سائلاً الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلون.