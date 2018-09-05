كريستيانو رونالدو يستعرض سيارته الفارهة

ماجد محمد(صدى):

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع مشاركة الصور الشهير ” انستجرام ” ، يظهر فيها بجوار سيارته الجديدة الفارهة، من ماركة ” مرسيدس ” ، مستعرضًا فخامتها.

جاء ذلك بعد أن أعلن نجم يوفنتوس، عن تصدره قائمة رواتب نجوم الدوري الإيطالي ” سيريا آ ” بفارق كبير للغاية، حيث يحصل رونالدو على 31 مليون يورو سنويًا ” دون الضرائب ” ، أي ما يعادل نحو 600 ألف يورو أسبوعيًا.

وبذلك، يتقاضى النجم البرتغالي الراتب الأعلى في إيطاليا، وذلك على الرغم من أنه لم يسجل أهدافًا في منافسات الدوري الإيطالي حتى الآن، الأمر الذي جاء عكس توقعات جماهير يوفنتوس.

جدير بالذكر، أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، يملك أسطول سيارات مكون من 22 سيارة حاليًا.