وزير بريطاني عن الأزمة السورية: الحرب الأهلية على وشك الانتهاء

لندن(صدى):

أبدى وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت، توقعاته بأن الحرب الأهلية الدائرة في سوريا على وشك الانتهاء، مشيرًا لدعم بلاده للاتفاق السياسي بين النظام والمعارضة السورية.

وفي هذا السياق، قال ” بيرت ” خلال زيارته لطهران، أن الأزمة السورية على وشك الانتهاء، ومن المرجح أن تنتهي الحرب قريبًا، مبينًا أن لندن تدعم بقوة الاتفاق السياسي السوري الذي سيعطي البلاد مستقبلها وتوفر الأمن والاستقرار لعودة اللاجئين.

كما دعا ” بيرت ” النظام السوري للتصرف بطريقة تجعل السوريين يشعرون بالأمان، مشيرًا إلى أن الثورة التي أسقطت هيبة نظام بشار الأسد وحزب البعث.