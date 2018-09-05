أمجاد العمري.. أول حائزة على لقب بطولة ” كارتينج ” بالمملكة

عادل الحربي (صدى):

تعد أمجاد العمري، أول امرأة تحصد لقب بطولة ” كارتينج ” في المملكة، حيث حققت انجازًا كبيرًا حين حازت على المركز الأول في بطولة الكارتينج للنساء، وذلك على حلبة ” إن تن سو ” بمحافظة جدة، برعاية الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ومن جانبها، كشفت ” العمري ” ، عن الصعوبات الكثيرة التي واجهتها في السباق، والتي أهمها أن المستويات بين المتسابقات متقاربة، مما جعل السباق يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لها، فضلًا عن السفر من الرياض إلى جدة مرتين من أجل السباق في مرحلته الأولى وفي مرحلته النهائية، مؤكدة أنها نجحت في تجاوز هذه الصعوبات جميعها.

وعن طموحاتها المستمرة في مجال سباقات السيارات، قالت ” العمري ” : ” بما أن الكارتينج هو بوابة الدخول لسباقات الفورميلا، فأتمنى بإذن الله أن أصل إلى عالم سباقات الفورميلا ” .

وأعربت الفتاة عن تمنياتها بأن يكون هذا الإنجاز، بداية قوية لدخول المرأة السعودية لمجال سباقات السيارات، آملة أن تكون خير من يمثل وطنها في السباقات الدولية.

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