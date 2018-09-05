كيا بروسييد تظهر الجزء الخلفي الأنيق في أول صور تشويقية لها

سول (صدى):

تستعد كيا للكشف عن الجيل الثالث من سييد من خلال تقديم موديل بروسييد الجاهز للإنتاج, وسيأخذ الطراز الجديد شكل شوتينج بريك أنيقة ، ولكن مع مزيد من العملية الإضافية التي توفرها الأبواب الخلفية. وستكونون سعداء لسماع وعد شركة كيا بأن نموذج السيارة الانتاجي سيظل على نفس تصميم الموديل التجريبي الذي تم كشف النقاب عنه في معرض فرانكفورت للسيارات العام الماضي.

وفي الوقت الحالي ، لا يُسمح لنا سوى برؤية جزء من السيارة من خلال صورة تشويقية نشرت لها تظهر تصميم المصابيح الخلفية للسيارة الـLED العريضة بكامل الجزء الخلفي على باب السيارة الخلفية لجعل السيارة أكثر اثارة وهو ما يحاكي تصميم النسخة التجريبية من السيارة.

ومن الجدير بالذكر أن هناك جزئية أخرى ترتبط بالتصميم وتتمثل في الاسبويلر البارز المثبت على السقف والذي يشتمل على ضوء فرامل ثالث مثير على شكل شبه منحرف. وبينما في نسخة سييد هاتشباك وواجن العادية ، يتم وضع حروف اسم السيارة أسفل المصباح الخلفي الأيسر ، يتواجد اسم بروسييد في وسط الباب الخلفي أسفل شعار كيا مباشرة.

وقالت كيا أن بروسييد خماسية الأبواب الشوتينج بريك الجديدة تم تصميمها وتطويرها لتلائم السوق الأوروبية حصريًا حيث تهدف إلى تقديم مزيج لا مثيل له من التصميم والتنوع. ولا تتوفر المواصفات الفنية في الوقت الحالي للسيارة ، ولكن يتوقع أن يتم نقل المحركات وعلب التروس وبقية الأجزاء من النسخة الهاتشباك والواجن العادية.

ومن المقرر أن يتم الكشف الكامل عن السيارة في حدث مخصص في 13 سبتمبر ، مع ظهورها لأول مرة 2 أكتوبر في معرض باريس للسيارات.