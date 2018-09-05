تحضيرا لكأس آسيا.. الأخضر يقابل الأردن وديا

ماجد محمد(صدى):

يواجه المنتخب الوطني، منتخب الأردن وديًا في 20 نوفمبر المقبل، بالعاصمة الأردنية عمان، ضمن تحضيرات الجانبين، لخوض نهائيات كأس آسيا 2019.

ووافق الاتحاد السعودي على طلب الاتحاد الأردني بخوض اللقاء الودي، وفقًا للبرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة جمال أبو عابد؛ فيما ينخرط النشامى حاليًا في المرحلة الأولى من التحضيرات.

ومن المنتظر، أن يقيم المنتخب الأردني، معسكرًا خارجيًا ضمن المرحلة الثانية من الإعداد، في 6 أكتوبر المقبل، ويتضمن خوض مواجهتي ألبانيا وكرواتيا.