اليوم.. تعليم مكة يعقد اتفاقية استشارات وإشراف مع شركة المستشار التعليمي

نايف السالم(صدى):

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/١٢/٢٥هـ بمتوسطة الشفاء العدوية للموهوبات وثانوية أم سلمة اتفاقية بعنوان ( استشارات وإشراف ) مع شركة المستشار التعليمي للاستشارات التعليمية والتربوية ممثلةً في مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي والمدير العام للشركة المستشارة التربوية مشاعل سعود السريحي وذلك بحضور مديرة الإشراف التربوي لمياء بشاوري ومديرة مكتب تعليم جنوب مكة وعدد لفيف من القيادات التربوية .

هدفت الاتفاقية إلى تقديم استشارات إدارية وتعليمية وتطويرية إضافةً إلى خدمات الإشراف العام على المنشآت التعليمية وتطويرها .

هذا وقد تضمنت الاتفاقية على عدد من المحاور والمتمثلة في الإشراف الكامل على القيادة المدرسية وتطوير أدائها وتهيئة البيئة الصفية وصولاً إلى بيئة تربوية تعليمية عصرية ملائمة لكل مرحلة عمرية للطالبات وتقديم دورات وورش عمل للطالبات وتطوير أداء المعلمات وزيادة الدافعية لديهن بأساليب إشرافية مما يساهم في رفع الكفاءة التعليمية والمهارية والتربوية وتقويم سلوك الطالبات من خلال برامج تدريبية علاجية متكاملة والإشراف الكامل على الأنشطة والفعاليات الداخلية والخارجية للمنشآت ضمن هذه الاتفاقية خلال مدتها .