” التجارة ” تستدعي أكثر من 20 ألف مركبة لوجود أكثر من خلل

حمود العنزي(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، عن استدعاء 1533 مركبة ” KIA\Picanto ” ، من موديلات: 2011-2012، وذلك لوجود خلل في خرطوم الوقود، قد يؤدي إلى تمزقه وتسرب الوقود، مما يزيد من احتمالية نشوب حريق.

كما استدعت ” التجارة ” ، 2364 مركبة ” KIA\Carnival ” ، من موديلات: 2015-2019، لخلل في برمجة التحكم بفتح وإغلاق الباب الجانبي، قد يؤدي إلى عمله بطريقة غير آمنة، مما يزيد من احتمالية وقوع إصابة.

فيما كشفت الوزارة أيضًا، عن استدعاء 16233 مركبة ” KIA\Carnival ” من موديلات: 2006-2015، وذلك لوجود خلل في الدائرة الكهربائية لمروحة تبريد المكيف، مما قد يؤدي إلى تعطل دفع الهواء في المركبة.