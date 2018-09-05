” التجارة ” تستدعي أكثر من 20 ألف مركبة لوجود أكثر من خلل
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، عن استدعاء 1533 مركبة ” KIA\Picanto ” ، من موديلات: 2011-2012، وذلك لوجود خلل في خرطوم الوقود، قد يؤدي إلى تمزقه وتسرب الوقود، مما يزيد من احتمالية نشوب حريق.
كما استدعت ” التجارة ” ، 2364 مركبة ” KIA\Carnival ” ، من موديلات: 2015-2019، لخلل في برمجة التحكم بفتح وإغلاق الباب الجانبي، قد يؤدي إلى عمله بطريقة غير آمنة، مما يزيد من احتمالية وقوع إصابة.
فيما كشفت الوزارة أيضًا، عن استدعاء 16233 مركبة ” KIA\Carnival ” من موديلات: 2006-2015، وذلك لوجود خلل في الدائرة الكهربائية لمروحة تبريد المكيف، مما قد يؤدي إلى تعطل دفع الهواء في المركبة.
تعليق[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 43 دقيقة
خربات بالكوم في السيارت الكوريه الله اكبر عليها فينك ياتويوتا زمان
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 27 دقيقة
مشكلة والله العيوب المصنعية بس الحمدلله إن الوكيل بيتكفل بإصلاح الأعطال .