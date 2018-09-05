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” التجارة ” تستدعي أكثر من 20 ألف مركبة لوجود أكثر من خلل

” التجارة ” تستدعي أكثر من 20 ألف مركبة لوجود أكثر من خلل
حمود العنزي(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، عن استدعاء 1533 مركبة ” KIA\Picanto ” ، من موديلات: 2011-2012، وذلك لوجود خلل في خرطوم الوقود، قد يؤدي إلى تمزقه وتسرب الوقود، مما يزيد من احتمالية نشوب حريق.

كما استدعت ” التجارة ” ، 2364 مركبة ” KIA\Carnival ” ، من موديلات: 2015-2019، لخلل في برمجة التحكم بفتح وإغلاق الباب الجانبي، قد يؤدي إلى عمله بطريقة غير آمنة، مما يزيد من احتمالية وقوع إصابة.

فيما كشفت الوزارة أيضًا، عن استدعاء 16233 مركبة ” KIA\Carnival ” من موديلات: 2006-2015، وذلك لوجود خلل في الدائرة الكهربائية لمروحة تبريد المكيف، مما قد يؤدي إلى تعطل دفع الهواء في المركبة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 43 دقيقة

خربات بالكوم في السيارت الكوريه الله اكبر عليها فينك ياتويوتا زمان

[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 27 دقيقة

مشكلة والله العيوب المصنعية بس الحمدلله إن الوكيل بيتكفل بإصلاح الأعطال .

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