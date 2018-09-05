الهلاليون ينتظرون تدشين عقد رعاية جديد

نواف السالم(صدى):

تنتظر إدارة نادي الهلال، تدشين عقد رعاية جديد لزيادة الاستثمار والتسويق والمداخيل المالية بالنادي؛ حيث تسعى الإدارة إلى إتمام التعاقد بالتوقيع الرسمي واستقطاب شركاء آخرين للنادي.

وعلى جانب آخر، اعتمد المدير الفني البرتغالي للزعيم، جورجي جيسوس، أمس الثلاثاء، برنامج اليوم الكامل الذي بدأ من الساعة 10 صباحًا وانتهى الساعة 8.30 مساءً بأداء حصتين تدريبيتين وتناول وجبتي الإفطار والغداء في مقر النادي.

وانتظم المحترف المغربي أشرف بن شرقي، المعار من نادي الهلال إلى نادي لانس الفرنسي في تدريبات الأخير، معبرًا عن سعادته الكبيرة بأول خطوة له في الاحتراف في أوروبا عبر الدوري الفرنسي.