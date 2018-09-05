18 نقطة مرورية تفقد السائق رخصة القيادة

علي القحطاني(صدى):

كشفت لائحة نظام النقاط المرورية، أنه في حال وصول عدد النقاط في سجل السائق المخالف إلى 18 نقطة خلال سنة هجرية يتم تعليق رخصته للمرة الأولى لمدة 3 أشهر، وللمرة الثانية 6 أشهر، وللمرة الثالثة لمدة سنة هجرية كاملة، وفي المرة الرابعة يتم سحب الرخصة نهائيًّا.

وأوضحت اللائحة، أنه في حال قيام الشخص الذي سحبت رخصته بقيادة مركبة خلال مدة سحب الرخصة يتم تطبيق عقوبات تدريجية بحقه تصل إلى الغرامة بمبلغ 900 ريال والحبس لمدة تصل إلى 3 أسابيع.

وأشارت إلى أنه في حال تم ضبط شخص سُحبت رخصته نهائيًّا يقود مركبة فسيتم تطبيق عقوبة تعزيرية مشددة بحقه؛ فيما يمكن لمن تم سحب رخصته نهائيًّا أن يسترجعها بعد مضي سنتين بعد موافقة وزارة الداخلية، وبعد حضور برنامج تأهيلي للقيادة لمدة شهر في مدارس القيادة.