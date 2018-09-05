بالصور.. وفاة فنان عربي وإصابة عائلته بالكامل في حادث مروع

القاهرة(صدى):

توفي مساعد المخرج والمصور الفوتوغرافي المصري خالد التلمساني، وأصيبت أسرته بالكامل اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم مروع في مدينة ” أبورديس ” التابعة لمحافظة جنوب سيناء.

وبالتطرق للتفاصيل، اصطدمت سيارة ” التلمساني ” بسيارة ربع نقل، وتوفي على الفور متأثرًا بجروحه، وأصيب أبنائه فهد خالد 10 سنوات كسر في الفك والساق الأيمن وسليم خالد 12 سنة اشتباه نزيف بالمخ، وتيب خالد 10 سنوات كدمات واشتباه نزيف بالمخ.

نُقل المصابين والجثة إلى مستشفى ” ابورديس ” العام، وسيتم تحديد موعد الجنازة بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

يًذكر أن خالد التلمساني عمل مساعدًا لوالده في الإخراج السينمائي، وبعدها عمل لفترة طويلة مساعدًا للإنتاج ثم خاض فترة تدريب على التصوير السينمائي مع عمه مدير التصوير حسن التلمساني، وتعاون لاحقًا مع ابن عمه مدير التصوير الشهير طارق التلمساني، ثم احترف التصوير الفوتوغرافي.