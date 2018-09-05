10 بدائل صحية ومسلية لطفلك بعيدا عن الإلكترونيات

أماني الغامدي(صدى):

مما لا شك فيه أن استخدام الأطفال مختلف وسائل التكنولوجيا، يؤثر على سلوكياتهم، وطرق تعاملهم مع من حولهم، إلا أن الكثير من الأمهات قد لا يجدن بديلا لمنع الطفل من الجلوس أمام شاشات الأجهزة الإلكترونية المختلفة.

وتؤكد الخبيرة النفسية نهى السيد ، أن هناك العديد من البدائل الصحية، التي يمكن من خلالها الاستغناء عن مختلف وسائل التكنولوجيا .

ومن هذه البدائل :

1- اقرأي لطفلك القصص وغني ليه أغان، فذلك يساعده على اكتساب المهارات اللغوية.

2- اطفئي التليفزيون في الوقت الذي يلعب فيه الطفل، لحمايته من تشتت تركيزه، لأن اللعب هو الطريقة الطبيعية للطفل ليتعرف على البيئة المحيطة حوله.

3- عند انشغالك مع الضيوف، أو في عمل أي من المهام، حاولي أن تخصصي مكانا فيه ألعاب طفلك، والعبي معه عن بعد، فصوتك سيجعله يشعر بأمان، وفي نفس الوقت يلعب ويمسك بيديه الألعاب ويركب ويفك ويتعلم، وكل ذلك ينمي مهارات الطفل المعرفية والحركية، والفعل ورد الفعل.

4- إن كان طفلك لا يأكل بسهولة، فحاولي أن تشاركيه طعامه، فالأطفال يتعلمون بالتقليد، كما أنهم سيتعرفون على عادات وآداب الأكل.

5- عند انشغالك في المطبخ، اجعلي ابنك يلعب بالأطباق البلاستيك الآمنة، فهذا النشاط يجعله يميز الأماكن والأحجام؛ من خلال وضع الأطباق داخل بعضها البعض، كما ينمي مهاراته الحركية، وهو يحاول فتح وغلق أغطية الزجاجات البلاستيك.

6- اجعلي ابنك يساعدك في الأعمال المنزلية، من خلال تقشير بعض الخضراوات، وحفظ طلبات المطبخ التي تحتاجين شراءها، فهذه الأنشطة ستشغله، وتجعله يشعر بالسعادة.

7-احرصي على ألا ينام طفلك أمام التليفزيون، حتى لا يصبح ذلك السلوك عادة، يصعب التخلص منها.

8- اشتركي لابنك في الحضانة، ففيها سيتسهلك جزءا كبيرا من يومه، كما يمكنك إشراكه في إحدى الرياضات من سن صغير، لتخرج طاقته وتحفز التركيز والانتباه دائما عنده.

9- أنتي قدوة لابنك، فعند منعه من التليفزيون والموبايل، فاحرصي على ألا يراكِ جالسة طوال اليوم أمام التليفزيون.

10- عند ملاحظة أي تأخر لغوي أو مشكلة في التركيز والانتباه عند طفلك، فلا بد من الذهاب لمتخصص فورًا.