” إعلاميون ” يزورون ” إخاء ” لرعاية الأيتام ويشيدون بتميزها وتفردها

سامي المجيدير (صدى):

زار عدداً من أعضاء جمعية ” إعلاميون “؛ المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء ” استجابة لدعوة كريمة إدارة المؤسسة للاطلاع على تجربتها في مجال رعاية وتمكين الأيتام ذوي الظروف الخاصة، وتجربتها في بناء استراتيجية إخاء 2020 وتأسيس مكتب إدارة المشاريع الذي يعنى بتحول المبادرات الاستراتيجية إلى مشاريع وبناء الموازنة المالية لها ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى بحث أوجه التعاون المستقبلية بين الجانبين والتكامل (الإعلامي – الاجتماعي) لتحقيق أهدافهما الوطنية.

وتجول وفد “إعلاميون” في مرافق المؤسسة، والتقوا عدداً من القيادات؛ حيث استمعوا خلال اللقاء لشرح عن أبرز الأعمال التي تقدمها والمعوقات التي تواجهها، وبحث سبل التعاون والشراكة بين “إعلاميون” والمؤسسة لخدمة هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن المعطاء..

من جانبه؛ بين الأمين العام لجمعية ” إعلاميون ” الأستاذ ناصر الغربي أن علاقته بـ ” إخاء ” علاقة الاب بأبنه، مشيراً إلى أنه كان له شرف اختار الاسم المختصر للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء ” قبل نحو أربع سنوات، ومسوغات اختياره؛ مضيفاً: واليوم أزورها وهي تحلق في سماء التميز والإبداع والريادة في العمل الخيري على مستوى العالم وليس فقط على مستوى الوطن الغالي، وبإذن الله تعالى يتواصل التكامل والتفاعل بين المؤسسة “إعلاميون” الذي يعد العمل التطوعي والخيري والمجتمعي أحد مرتكزاته الأساسية منذ نشأته كملتقى إعلامي عام 2000م.

وأكد الأمين العام لـ ” إعلاميون ” أن الجمعية ستسخر جميع طاقاتها الإعلامية لخدمة هذا الكيان الرائد والفريد من نوعه على مستوى العالم؛ وزاد: تعتبر المؤسسة إنموذجاً رائداً للقطاع الثالث في ” رؤية 2030 ” ؛ وما شاهدناه اليوم يزدنا فخراً بقيادتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وعراب الرؤية السعودية – حفظهما الله – وبوطننا الغالي ورجالاته وأبنائه؛ فما تقدمه الدولة من خلال ” إخاء ” لا نظير له في العالم قاطبةً.

من جهته؛ قدم الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام ” إخاء ” الأستاذ عبد الله الصقهان؛ شكره وتقديره لأعضاء جمعية ” إعلاميون ” لتخصيص جزء من وقتهم لزيارة المؤسسة والاطلاع على عملها، مشيراً إلى أن المؤسسة حريصة على التشارك مع الكيانات الإعلامية والجمعيات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في سبيل رعاية وتمكين أبنائها الأيتام؛ وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 و ” رؤية 2030 “..