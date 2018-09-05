البدء في استقبال إصدار البطاقات الإعلامية للمسابقات بالمملكة

محمد السعران(صدى):

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، عن بدء موعد التقدم بطلب البطاقة الإعلامية الجديدة؛ لتغطية المنافسات الكروية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لأندية المحترفين.

وأوضحت الرابطة، أن الجهات المعتمدة والتي يحق لمنسوبيها التقديم على طلب البطاقة الإعلامية هي: الصحف، والمجلات، والقنوات، والإذاعات، والصحف الإلكترونية المعتمدة من خلال الموقع الإلكتروني للرابطة هنا.

وأكدت الرابطة على السرعة في التقدم بطلب الاعتماد من خلال الموقع الإلكتروني للدوري، ولمدة 30 يومًا من تاريخ فتح التقديم، وعلى الوسائل الإعلامية تفويض أحد منسوبيها بخطاب رسمي لاستلام البطاقات من مقر الرابطة.

وشددت الرابطة على ضرورة استيفاء الشروط المطلوبة للمتقدمين على النحو التالي: الحصول على بطاقة عضوية اتحاد الإعلام الرياضي السعودي، وتمنح البطاقة للإعلاميين الذين يسهمون في تغطية المباريات مثل المصورين والمحررين.

وأضافت خطاب تكليف من الجهة الإعلامية المنتسب إليها، لافتة إلى أنه يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، وترخيص وزارة الإعلام، والتعهد بالالتزام بالتنظيمات الإعلامية لرابطة الدوري.