العثور على جثة مجهولة بها آثار تعذيب داخل حقيبة بالقمامة

القاهرة(صدى):

عثرت الجهات الأمنية على جثة مجهولة داخل حقيبة ملقاة في القمامة بالقرب من الطريق الدائري بمصر؛ مما أثار الذعر بين المواطنين؛ حيث تبين أنها لسيدة في أواخر العقد الثاني من عمرها.

وبالتطرق للتفاصيل، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة ملقاة بالقمامة داخل حقيبة بالقرب من الطريق الدائري، وبالفحص وجدت الجهات الأمنية آثار تعذيب بها وضرب بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم.

يُذكر أن الجهات الأمنية تحفظت على الجثة وتم تحرير المحضر اللازم؛ تمهيدًا لمباشرة التحقيقات في القضية.