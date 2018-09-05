تحذيرات من مواقع التواصل المشبوهة والألعاب الإلكترونية بالرياض

عادل الحربي (صدى):

حذرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، من مواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة والألعاب الإلكترونية الضارة؛ حيث أرسلت تعميمًا لجميع المدارس بمختلف المراحل الدراسية، بإقامة برنامج توعوي للطلاب وأولياء الأمور.

ويأتي ذلك للتعريف بمخاطر المواقع الإلكترونية والأثر السلبي للألعاب الإلكترونية، والتحذير من مواقع التواصل المشبوهة؛ فيما قال مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، أن إقامة مثل هذه البرامج التوعوية يأتي بهدف تعزيز حماية الطلاب في المراحل الدراسية من التأثيرات السلبية للمواقع الإلكترونية التي تتيح التواصل مع الآخرين سواء عبر الألعاب أو حسابات التواصل.

وأضاف، ما قد تشكّله من تهديد لحياتهم والمحيطين بهم من خلال تحريضهم على ارتكاب الجرائم أو الانتحار أو تعرضهم للتحرشات الجنسية أو الابتزاز وغيرها من المشكلات، منوهًا بالدور التربوي التي تؤديه المدارس تجاه حماية أبنائنا الطلاب وتضافر الجهود مع الأسرة؛ لبناء شخصية الطالب السوية ذات التأثير الإيجابي في المجتمع.

ودعا ” الغنام ” المدارس إلى تفعيل البرنامج التوعوي من خلال تحذير الطلاب من مواطن الشبهات ورفقاء السوء، وبيان خطر الألعاب الإلكترونية المؤدية للضرر بالذات أو الآخرين، والتحذير من تحميل المقاطع أو الصور والكتابات غير المصرح بها نظاماً، إضافة إلى التوعية بمخاطر الدخول على المواقع الإلكترونية المشبوهة.