بالفيديو.. ” المأذون الفرفوش ” يرد على منتقديه

القاهرة(صدى):

أثار مأذون مصري جدلاً بين رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ؛ وذلك بعد انتشار فيديو لتعليقاته الطريفة خلال عقده قران شاب وفتاة بطريقة غير اعتيادية.

وفي هذا السياق، رد المأذون خالد خليفة المعروف بـ ” المأذون الفرفوش ” على منتقديه، قائلاً: ” فكرة المأذنوية أتت لي من 16 سنة، وكنت بأحد أفراح أصدقائي وطلب مني أن أقول كلمة وبالفعل قمت بذلك فتجاوب معي الحضور، ومش شرط يكون المأذون عابث “.

ومن جانبه، صرح نقيب ” المأذونين ” في مصر الشيخ إسلام عامر، بأنه غير معجب بالطريقة ” الفرفوشية ” التي يظهر عليها الشيخ خالد، لدرجة يصفه فيها بغير شرعي ” وليس عضوا بالنقابة أصلاً ” وفقًا لوصفه.

ووجه نقيب المأذونين سؤالاً لخالد خليفة والذي عُرف باسم ” المأذون الشرعي ” خلال مداخلته مع أحدى القنوات التلفزيونية، عم إذا كان عضوًا بالنقابة.

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