بالفيديو.. ” المأذون الفرفوش ” يرد على منتقديه
أثار مأذون مصري جدلاً بين رواد موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ؛ وذلك بعد انتشار فيديو لتعليقاته الطريفة خلال عقده قران شاب وفتاة بطريقة غير اعتيادية.
وفي هذا السياق، رد المأذون خالد خليفة المعروف بـ ” المأذون الفرفوش ” على منتقديه، قائلاً: ” فكرة المأذنوية أتت لي من 16 سنة، وكنت بأحد أفراح أصدقائي وطلب مني أن أقول كلمة وبالفعل قمت بذلك فتجاوب معي الحضور، ومش شرط يكون المأذون عابث “.
ومن جانبه، صرح نقيب ” المأذونين ” في مصر الشيخ إسلام عامر، بأنه غير معجب بالطريقة ” الفرفوشية ” التي يظهر عليها الشيخ خالد، لدرجة يصفه فيها بغير شرعي ” وليس عضوا بالنقابة أصلاً ” وفقًا لوصفه.
ووجه نقيب المأذونين سؤالاً لخالد خليفة والذي عُرف باسم ” المأذون الشرعي ” خلال مداخلته مع أحدى القنوات التلفزيونية، عم إذا كان عضوًا بالنقابة.
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,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4292 ] نشر منذ 2 ساعتين
السبب الاساسي في زعل نقابة المازونين والمازونين انفسهم-هوا اسحواذه على الزبائن وذلك لفرفشته اصبح كل عريس يبحث عنه ويحضره-استحوذ على الجنيهات-
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 58 دقيقة
الناس يبون الواحد نفسية بذات إذا كان مطوع هههه خلوه يفرفش ويوسع صدر خلق الله .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 53386 ] نشر منذ 17 دقيقة
طريقته تمييع لأهمية الموضوع والإستهتار بأحكامه ,,
,, لو كنت مسؤلاً لنكَّلت بهذا المأذون ومنعته عن عقد القران طيلة حياته ,,
,, لابد من الجديه في مثل هاالآمور الجديه التي لاتقبل المهزله والممازحه والإستهتار ,,