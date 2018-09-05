بالفيديو والصور.. إعصار ” جيبي ” باليابان يحرق 100 سيارة

طوكيو(صدى):

تسبب إعصار ” جيبي ” في اليابان، في احتراق 100 سيارة، واصطدام ناقلة بجسر؛ كما أدى إلى مقتل 9 أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 340 آخرين.

ووصفت السلطات اليابانية الإعصار، بأنه أعتى عاصفة تضرب البلاد في 25 عامًا؛ فيما ضربت رياحًا بسرعة 135 ميلًا وأمواجًا عملاقة ضربت اليابان.

وقضى نحو ثلاثة آلاف شخص الليل في مطار كانساي الدولي، بعد أن اصطدمت ناقلة بجسر يربط المطار ومدينة إيزوميسانو، ولم يصب أيّ من أفراد طاقم الناقلة الـ11، حيث ظلّ مغلقًا اليوم الأربعاء، وهو ما أدّى إلى إلغاء 162 رحلة، وغمرت المياه أحد مدارجه والطابق السفلي من مبنى المطار.

وأوضح مقطع فيديو، أن الرياح تسببت في اشتعال النيران بمائة سيارة كانت متوقفة في أحد مواقع توقف السيارات، واندلع حريق ضخم، وتمكّن رجال الإطفاء من محاصرة الحريق، بعد أن قضى على عدد ضخم من السيارات.