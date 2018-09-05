القبض على 7 أشخاص متورطين في جرائم سطو مسلح بالرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على (٧) متهمين «خمسة منهم وافدين» بارتكاب جرائم سطو بأسلحة بيضاء وسرقة معدات صناعية وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بالتالي:

أولاً: ارتكاب ثلاثة متهمين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، جرائم سطو باقتحام منازل ومحلات تجارية والاستيلاء على مبالغ مالية ومقتنيات شخصية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب (٧) حوادث ، تركز معظمها في حي منفوحة وسط العاصمة الرياض.

ثانياً: قيام أربعة متهمين، ترواحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، بسرقة عدد (٤٨) قالبًا حديديًا معدة لتصنيع المنتجات البلاستيكية بأشكال وأحجام معينة، تقدر قيمتها السوقية بمليون وستمائة ألف ريال، من مصنع حديد بحي السلي، وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب الجريمة وتقاسم المسروقات بينهم، وضٌبط بحوزتهم (١٩) قالباً من القوالب المسروقة.

وقد تم إيقاف المتهمين وإحالة قضاياهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.