جيب رانجلر Moab Edition تضيف اطارات أكبر ومزيد من التجهيزات القياسية

ظهرت نسخة جيب رانجلر Moab Edition بصورة رسمية، وكما هو متوقع ، فهي تتمثل في باقة محدودة تضيف بعض الاناقة إلى رانجلر صحراء ، ناهيك عن بعض القدرات المضافة. وبصرف النظر عن شعار Moab البارز على غطاء المحرك ، فإن الفرق الواضح يأتي مع الإطارات الكبيرة التي يبلغ طولها 32 بوصة والتي تم تركيبها على عجلات روبيكون مقاس 17 بوصة ، والتي تم حصولها على لون أسود شديد اللمعان.

ويستمر المظهر الأكثر قتامة مع محيط المصابيح الأمامية ، وفتحات الشبكة الأمامية ، والخطافين، كما تأتي غطاء محرك روبيكون ومصدات فولاذية ، وحصل طراز Moab Edition على قضبان تحميل فوق السقف من طراز Rubicon كمعدات قياسية ، مع توافر عتبات جانبية من Sahara كخيار بدون تكلفة.

وهناك المزيد من التجهيزات القياسية على الجانب الميكانيكي أيضًا اذ تأتي علبة نقل السرعة Selec-Trac بسرعتين متتاليتين مع كل نسخة ، كما تأتي مع نظام الترس التفاضلي الخلفي المحدود وباقة من أنظمة مساعدة السائق ومجموعة السلامة التي تشمل مراقبة النقط العمياء والتنبيه من حركة المرور ومساعدة ركن السيارات . وبطبيعة الحال ، تتضمن تلك الأنظمة كاميرا خلفية وشاشة لمس Uconnect قياس 8.4 بوصة مع نظام ملاحة. ويوجد أيضا نظام الباين ستيريو المكون من تسعة مكبرات صوت والجزء الداخلي مزين بالجلد.

ولم تذكر جيب الأسعار الخاصة بآخر رانجلر ، ولكن منتديات JL Wrangler Forums قدمت معلومات مسربة تضع السيارة في حدود 51.200 دولار بالإضافة إلى 1.495 دولار أخرى رسوم. ولا يمكن تأكيد هذا الرقم بوضوح ، ولكن المعلومات المسربة كانت دقيقة حتى في تحديد تجهيزات ومزايا السيارة.