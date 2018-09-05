مواطن يتهم مطار الدمام بقتل ابنته بسبب رائحة المنظفات والمطهرات

نايف السالم(صدى):

عاد أحد المواطنين من الولايات المتحدة الأمريكية برفقة ابنته، التي أجرت عملية زراعة قلب قبل 7 سنوات في أمريكا وكانت في واشنطن من أجل المتابعة الدورية.

وتوجهت الطفلة إلى دورة المياه في مطار الدمام في نهاية يوليو الماضي؛ حيث تسببت رائحة المنظفات والمطهرات إلى سقوطها مغشيًا عليها وغير قادرة على التنفس في المطار، حسب أقوال والدها.

وأوضح والد الطفلة، أنهم فوجئوا بعد نقلها إلى عيادة المطار بعدم وجود أي طبيب فقط ممرضين، كما أن الممرضين تأخروا في إنعاش قلب ابنته؛ حيث أخطؤوا في تركيب جهاز التنفس عبر الأكسجين.

وأشار إلى أنه بعد فشل إسعاف ابنته في عيادة المطار تم نقلها إلى مستشفى القطيف، غير إنها وصلت إليه متوفاة دماغيًّا، بعد أن توقف نبض قلبها، وقد حاول الأطباء إسعافها ولكن دون جدوى؛ فيما تقدم بشكوى إلى وزارة الصحة، وإلى الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وينوي رفع قضية ضد المطار.