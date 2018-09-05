مواطن يتهم مطار الدمام بقتل ابنته بسبب رائحة المنظفات والمطهرات
عاد أحد المواطنين من الولايات المتحدة الأمريكية برفقة ابنته، التي أجرت عملية زراعة قلب قبل 7 سنوات في أمريكا وكانت في واشنطن من أجل المتابعة الدورية.
وتوجهت الطفلة إلى دورة المياه في مطار الدمام في نهاية يوليو الماضي؛ حيث تسببت رائحة المنظفات والمطهرات إلى سقوطها مغشيًا عليها وغير قادرة على التنفس في المطار، حسب أقوال والدها.
وأوضح والد الطفلة، أنهم فوجئوا بعد نقلها إلى عيادة المطار بعدم وجود أي طبيب فقط ممرضين، كما أن الممرضين تأخروا في إنعاش قلب ابنته؛ حيث أخطؤوا في تركيب جهاز التنفس عبر الأكسجين.
وأشار إلى أنه بعد فشل إسعاف ابنته في عيادة المطار تم نقلها إلى مستشفى القطيف، غير إنها وصلت إليه متوفاة دماغيًّا، بعد أن توقف نبض قلبها، وقد حاول الأطباء إسعافها ولكن دون جدوى؛ فيما تقدم بشكوى إلى وزارة الصحة، وإلى الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وينوي رفع قضية ضد المطار.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11160 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله يرحمها ويغفرلها
مايباخ[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
السلام عليكم
الله يرحمها ويلهم اهلها الصبر والسلوان ، اولا المسئولية تقع على الاب بالدرجة الاولى المفروض يقوم بابلاغ المختصين في الطيران او المطار بوجود مريضه قلب على الرحلة ولمعرفته ان الروائح الكيميائية تؤثر على بنته ، والمفروض يعمل الاحتياطات اللازم لذلك كلبس الكمامه الواقيه ، اما المنظفات في المطار فهي للتعقيم وتنظيف الاماكن ولا تلام ادارة المطار في ذلك لانها مسئولية اجتماعيه صحيه
المسئولية الثانية تقع على المطار وادارته في عدم توفية الاطقم الطبية المحترفة للتعامل مع هذه الحالات وغيرها على مدار الساعه
الله يرحمها ويعوضه بافضل منها يا رب هذا قدرها ويومها
تحياتي
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 54 دقيقة
إتفق مع تعليق مايباخ 100%
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الله يرحمها ويصبر ذويها ويعوضهم بإفضل منها ..