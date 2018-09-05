” حساب المواطن ” يجيب عن تساؤل خاص بتأثير العمل الإضافي على الدعم

عادل الحربي (صدى):

وجه ” مواطن ” تساؤل لحساب المواطن، بشأن تأثير عمله الإضافي خارج الدوام على الدعم.

وأجاب حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يتم التحديث بالتوجه عبر البوابة الإلكترونية من خلال حسابك والتعديل على البيانات ” .

وأضاف: ” سوف يتم دراسة استحقاقك مرة أخرى؛ ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال هذا الرابط http://portal.ca.gov.sa/ ” .

وجاء سؤال ” المواطن ” مفاده: ” بداية من الشهر المقبل سوف ينزل مع راتبي عمل إضافي وخارج الدوام، وسوف يكون المبلغ مع الراتب أكثر من ١٤ ألف ريال، هل ينقطع حساب المواطن ؟ ” .