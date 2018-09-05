” كراني ” يتوقع حالة من الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات البرد على 6 مناطق

نايف السالم(صدى):

تنبأ حسن كراني خبير الأرصاد الجوية والطقس، عن وجود حالة من الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات بردية ورياح هابطة تؤثر على 6 مناطق من بينهم مكة المكرمة وجازان، وتتحرك حتى جنوب تبوك.

وأوضح ” كراني ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” بأمر الخالق، مزيد من الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات بردية ورياح هابطة ” حسب نسبة التوقع ” على منطقة مكة المكرمة وسواحلها. ”

وأضاف خبير الطقس: ” ومناطق: جازان وسواحلها، أبها، خميس، عسير، الباحة، ومنطقة المدينة المنورة، وحتى جنوب تبوك؛ نتيجة استمرار تحرك الفاصل المداري شمالًا.. والسيول واردة.. راجيًا السلامة للجميع. “