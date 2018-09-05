بعد انفصال لعدة أشهر .. مريم أوزرلي تعود لحبيبها المصري

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ،أخبار حول عودة علاقة الممثلة الألمانية الحسناء مريم أوزرلي، المعروفة في الوطن العربي بشخصية السلطانة ” هيام ” ، بحبيبها السابق الإعلامي والممثل المصري باسل الزارو .

حيث أكدت عدد من المواقع التركية ، أن النجمة ” مريم ” تبدأ مرحلة ثانية مع ” الزارو ” ، بعد أن كانا قد انفصلا بشكل مفاجئ في أواخر العام الماضي، وأكد الموقع أنهما تصالحا منذ شهر، وقد دعته مريم إلى تركيا ، ليقضي معها أيامها في مدينة أرتوين الواقعة شرق البحر الأسود بتركيا، والتي تصور فيها فيلمها الحالي ” kovan ” ، وبالفعل استجاب لدعوتها بقضاء 10 أيام معها حتى انتهاء التصوير.