  • الأربعاء 5

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بعد انفصال لعدة أشهر .. مريم أوزرلي تعود لحبيبها المصري

بعد انفصال لعدة أشهر .. مريم أوزرلي تعود لحبيبها المصري

بعد انفصال لعدة أشهر .. مريم أوزرلي تعود لحبيبها المصري
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ،أخبار حول عودة علاقة الممثلة الألمانية الحسناء مريم أوزرلي، المعروفة في الوطن العربي بشخصية السلطانة ” هيام ” ، بحبيبها السابق الإعلامي والممثل المصري باسل الزارو .

حيث أكدت عدد من المواقع التركية ، أن النجمة ” مريم ” تبدأ مرحلة ثانية مع ” الزارو ” ، بعد أن كانا قد انفصلا بشكل مفاجئ في أواخر العام الماضي، وأكد الموقع أنهما تصالحا منذ شهر، وقد دعته مريم إلى تركيا ، ليقضي معها أيامها في مدينة أرتوين الواقعة شرق البحر الأسود بتركيا، والتي تصور فيها فيلمها الحالي ” kovan ” ، وبالفعل استجاب لدعوتها بقضاء 10 أيام معها حتى انتهاء التصوير.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *