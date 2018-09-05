4 أطعمة تساعدك في التخلص من وزنك بدون ريجيم

أماني الغامدي(صدى):

إن التخلص من الوزن الزائد، دون اتباع أي أنظمة ريجيم، يعد حلما لكل امرأة تعاني من السمنة، لكنه حلما مستحيلا كما تظن كل البدينات.

ولكن تؤكد الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن تحقيق هذا الحلم، فقط من خلال تناول بعض الأطعمة، والتركيز عليها، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

اللوز

لأنه غني بالألياف، التي تشعرك بالشبع، فلا تجعلك في حاجة إلى التهام المزيد من الطعام، ويمكنك تناول نحو 15 حبة بين الغداء والعشاء، ولكن لا تفرطي في تناوله، لأن كثرته قد يؤدي إلى إفساد شهيتك لتناول الوجبة الرئيسية.

الكمثرى

من الفواكه اللذيذة، التي تحتوي على الألياف، ويمكنك تناول ثلاث ثمرات من الكمثرى يوميا لحرق المزيد من السعرات الحرارية، كما أنها تشعرك بالشبع.

الجريب فروت

يساعد على فقدان الوزن من خلال تناول نصف ثمرة قبل كل وجبة، فذلك يساعدك على فقدان ما يصل إلى 2 كيلو في الأسبوع، حيث أنها مصدر جيد للبروتين الذي يبني العضلات، ويمنح الإحساس بالشبع.

كما أنها تعمل على حرق السكر في الدم، حيث أنها تخفض الأنسولين، كما أنها مليئة بالمياه.

البيض

مفيد لمن يعانون من زيادة الوزن، حيث إنه يستغرق وقتا طويلا للإحساس مجددا بالجوع، لأنه ترتفع به مستويات هرمون “PPY”، وهو الهرمون الذي يساعد على الشعور بالشبع، إلى جانب أن البيض يحتوي على البروتين والدهون.