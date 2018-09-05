زوج يطلق زوجته لإهمالها في بيتها بسبب ” فيسبوك “

القاهرة(صدى):

كانت حياتهم الزوجية تسير بهدوء قبل أعوام في أحد المدن المصرية؛ دون أي خلافات أو منغصات حتى قرر الزوج شراء هاتف حديث لزوجته ليستطيع محادثتها عليه على البرامج الحديثة أثناء تواجده خارج المنزل.

لم يعلم الزوج أن ذلك يمثل خطرًا كبيرًا على حياته الزوجية؛ حيث أخذت الزوجة تهمل في بيتها وابنها وانشغلت بالمحادثات مع أصدقائها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” الذي أخذ كل وقتها ولم يتبق لأسرتها شيئًا.

وفي أحد الأيام، قرر الزوج إنهاء هذه المهزلة وإيقاف كل ذلك العبث ووضع حدًّا للأمور؛ حيث قرر مواجهة الزوجة وأخذ الهاتف منها ليتفاجأ بمحادثات ورسائل كثيرة بينها وبين شباب آخرين ليسألها عن طبيعة الأمر فتقول الزوجة أنه مثل أخوتها ولكن لم يرضِ ذلك الزوج فانتهت حياتهما الزوجية وطلقها ولم يقبل أي محاولات للصلح.