فتاة تخون زوجها بعد شهر من الزواج وتحمل سفاحاً وتنسبه له

القاهرة(صدى):

قامت سيدة مصرية بنسب طفل سفاح إلى طليقها؛ وذلك بعد أن قامت بخيانته خلال زواجها منه.

وبالتطرق للتفاصيل، لاحظ الزوج خروج زوجته المتكرر بلا داع بجة زيارة صديقتها، إلا انها ذات يوم نست هاتفها ليتفاجأ الزوج بوجود صور خليعة تجمع زوجته وآخر ومحادثات حب وغرام وبعض الألفاظ الخادشة للحياء.

حيث واجه الزوج زوجته بما وجده؛ لتقر بفعلتها بخيانته وبفعلتها الخطيئة؛ لذا لم يجد أماه سوى أن يطلقها ويرسلها إلى بيت أهلها، ليتفاجأ أنها حملت بطفل سفاح وأنها سجلت الطفلة المولودة باسمه؛ ليقوم برفع دعوى إسقاط نسب عن تلك الطفلة لما تأكد منه أنها ليست ابنته.