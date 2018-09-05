اختبار يكشف عن عمر قلبك.. قد يكون أكبر سنا منك!

لندن(صدى):

نصحت هيئة الصحة العامة البريطانية، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، بإجراء اختبار عبر الإنترنت لاكتشاف عمر القلب لديهم، مما يكشف لهم إذا كانوا يواجهون خطر الإصابة بنوبات قلبية أو سكتات دماغية.

ورجحت الهيئة، أن 80% من النوبات القلبية والسكتات الدماغية التي تصيب الأشخاص أقل من عمر 75 عامًا، يمكن الوقاية منها في حال تحسين صحة القلب، مبينة أن أنماط الحياة غير الصحية تعرض 4 من بين كل 5 أشخاص بالغين لخطر الموت المبكر.

كما حذرت الهيئة من التدخين، مؤكدة على ضرورة تناول أطعمة صحية، وممارسة قدر كافِ من التمرينات الرياضية، مشيرة إلى أن هذا الاختبار لا يعد تشخيصيًا، فهو لا يخبرك إذا كنت ستصاب بنوبة قلبية، ولكنه قد يكون جرس إنذار لكي تقوم بتغييرات صحية في حياتك.

جدير بالذكر، أن هناك حوالي مليوني شخص خضعوا لاختبار عمر القلب، وتبين أن 78 % من المشاركون كان عمر القلب لديهم أكبر من أعمارهم، ما يعرضهم لخطر الموت المبكر.