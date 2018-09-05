” العمل ” تصدر تنبيها أخيرا للوافدين
قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن بدء توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، بعد 6 أيام في تاريخ 01/01/1440هـ، (الموافق 11 سبتمبر 2018م)، سعيا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
ومن المقرر أن يتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية، في تاريخ 01/03/1440هـ، بينما سيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، في تاريخ 01/05/1440هـ.
وقد اعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً اقتصادياً بقطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحاً للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.
ويوضح الدليل تفاصيل قرار قصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة على إجابات على التساؤلات الأكثر شيوعاً، ويمكن الاطلاع على الدليل بالضغط عبر الرابط هنا كما تم تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج “ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة”، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.
منصور[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 15 دقيقة
انا اضرب لكم مثال
فلو اغلق محل ملابس او محل اقمشه او اي شى فهل سنموت لا والله
الخلاصه اذا لم تستجب للقرارات فاغلق نشاطك بسرعه فهناك شباب وتنتظر الفرصه
وعلى كل مواطن حقيقي (وليس مزور) ان يكون هو يد عون لمركز بلاغات مكتب العمل
سوف نعود الى الماضي الجميل ستجد الابن يعمل في محل ابوه والابنه مستاجره محل في عمارة خالها لبيع ملابس نسائيه داخليه …وهكذا سنعود يابوزره واخوك ابو سروال اصفر (التاجر)
سوف نجد كره وعنصريه وسب لنا في بداية الامر ولاكن هذا السرطان الخبيث لابد له من عمليه
(((اتمنا ان تصل العقوبه الى السجن والاغلاق وليس الغرامه فقط )))
انا غير متفائل لاننا شاهدنا ماذا حصل في توطين الذهب والجوالات وغيرها
الدوله هي المنتج للذهب فلماذا يتم بيعه على تجار التجزئه دون التاكد من التوطين واذا سجلت باسمه مخالف احرموه ثلاثه اشهر والثانيه اغلاق وهكذ يتم التوطين ..
لان ابو وزره لايهمه وطن ولا ارض ولا مستقبل شباب وشابات وانما هو خفاش يتغذا على الدماء فقط