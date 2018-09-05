مقتل وإصابة 19 شخصا من طالبان وأفراد أمن في اشتباكات شمال أفغانستان

كابول(صدى):

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الأربعاء ، عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 19 شخصًا من بينهم قادة في حركة طالبان، وأفراد تابعين لقوات الأمن خلال الاشتباكات في مقاطعة بغلان الشمالية في أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء ” خاما برس ” الأفغانية عن فيلق شاهين رقم 209 التابع للجيش الأفغاني في بيان، أن ستة مسلحين على الأقل قتلوا خلال الاشتباكات مع قوات الأمن في قرية لاكان.

وأصيب ما لا يقل عن 11 من مقاتلي طالبان وإثنين من أفراد الأمن خلال الاشتباكات، وكانت بغلان من بين المقاطعات الهادئة نسبيًا في الشمال ولكن الوضع الأمني ​بالمقاطعة تدهور خلال السنوات الأخيرة.