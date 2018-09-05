التجارة تحدد وزن خبز ” البر ” المدعوم بالمخابز

علي القحطاني (صدى):

أصدر وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك المكلف عمر السحيباني، تعميمًا عاجلًا لكافة المخابز المملكة، حدد من خلاله وزن خبر ” البر ” بنوعيه ” المفرود والصامولي ” ، وذلك بما لا يقل عن 400 جرام للربطة المباعة بريال واحد.

جاء ذلك لتؤكد ” التجارة ” اختلاف خبز ” البر ” عن ربطة الخبز الأبيض التي يبلغ وزنها 510 جرام، والتي تباع أيضًا بريال واحد، حيث أقرت الوزارة تحديد وزن الخبز ” البر ” المدعوم وفقًا لمتوسط الوزن الحالي بالسوق المحلية، كما سبق إقراره بالنسبة للخبز الأبيض.

جدير بالذكر، أن اللجان المختصة بالمخابز في غرف التجارة والصناعة، كانت قد رفعت توصية لوزارة التجارة والاستثمار، مطالبة بتغيير حجم الخبز بالمملكة إلى 300 جرام، وذلك بهدف تخفيف الهدر السنوي للخبز الذي يقدر بحوالي 30% من حجم الخبز المستهلك.