النقل العام تحذر من التعامل مع تطبيقات توجيه المركبات ” توديني وتاكسي فاي “

حمود العنزي(صدى):

وجه المتحدث الرسمي باسم هيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري، صباح اليوم الأربعاء، تحذيرًا للمواطنين من التعامل مع تطبيقات توجيه المركبات ” توديني وتاكسي فاي ” ، نظرًا لعدم حصولها على التراخيص اللازمة.

جاء ذلك في تغريدة لـ ” المطيري ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قال فيها: ” توضّح هيئة النقل العام للجمهور الكريم، أن التطبيق المسمى (توديني) وتطبيق تاكسي (فاي) غير مرخصين من الهيئة ” .

وتابع ” المطيري ” في تغريدته: ” نحذر من التعامل معهما، وكافة تطبيقات توجيه المركبات غير المرخّصة، حرصًا على سلامة الجميع ” .