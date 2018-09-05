هيئة الرياضة و ” STC ” و ” صلة ” يتعاونوا لبيع تذاكر المباريات

نواف السالم(صدى):

أوضحت مصادر، أن هناك شراكة ثلاثية متوقعة بين الهيئة العامة للرياضة وشركة الاتصالات السعودية ” STC ” الناقل الرسمي لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشركة ” صلة ” الرياضية؛ لبيع تذاكر مباريات الدوري والمسابقات لجميع الأندية عبر موقع إلكتروني.

وأشارت إلى أنه، سيتم الإعلان عن الشراكة خلال أسبوعين كحد أقصى، وتدشينها بشكل رسمي؛ حيث تقضي بتوزيع المهمات فيما بينها، إذ تتولى الهيئة تقسيم المداخيل بينها وبين الأندية، وستتولى الاتصالات السعودية مهمة استضافة الموقع والتسويق للإعلانات من خلاله، و ” صلة ” الرياضية ستتولى تأمين أجهزة قراءة الباركود للتذاكر وتنظيم الحشود في الملاعب.

وكان من المقرر تدشين الموقع في حفلة افتتاح الدوري، ولكن تم تأجيله لعدم الانتهاء منه بشكل كامل؛ بينما قد يحظى التدشين بحفلة أخرى بعد الانتهاء من الترتيبات كافة.