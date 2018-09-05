خلال أسبوعين.. توفير 5000 حارس لتأمين المدارس بمختلف المناطق

عادل الحربي (صدى):

أعلن الدكتور ماجد بن عبيد الحربي، المشرف العام على إدارة الأمن والسلامة بوزارة التعليم، عن إطلاق عدد من شركات الأمن المدرسي خلال الأسبوعين القادمين، مؤكدًا أنه سيتم توفير 5000 وظيفة حارس أمن بمدارس البنين والبنات، وذلك في مختلف المناطق والمحافظات بالمملكة.

وأشار ” الحربي ” ، إلى أن الأولوية في تلك الوظائف ستكون لموظفي الأجر اليومي الذين تم الاستغناء عنهم، والذي بلغ عددهم حوالي 3600 موظف وموظفة، ممن ستنطبق عليهم شروط العمل في الشركات الأمنية.

فيما أوضح المشرف على إدارة الأمن والسلامة بـ ” التعليم ” ، أن الوزارة لديها خطة لزيادة تدريب الطلاب والطالبات على خطط الإخلاء إلى 120 ألف خطة إخلاء سنويًا، بواقع 4 خطط إخلاء في كل مدرسة من إجمالي 30 ألف مدرسة.