وظائف إدارية شاغرة بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ،عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للمراتب العليا وترغب في شغلها عن طريق النقل أو النقل بالترقية.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

مدير عام المشاريع والصيانة

مدير الإدارة القانونية

مدير الاتصالات الإدارية

مصمم برامج أول

مدير إدارة القبول والتسجيل

مدير إدارة الصيانة

مدير إدارة التطوير الإداري

محاسب

مدير وحدة المراجعة الداخلية.

وأوضحت الجامعة أنه على من تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية التقدم عبر البوابة ابتداءً من اليوم الأربعاء 25/12/1439 هـ حتى 04/01/1440 هـ.

ويمكن التقديم على الوظائف من هنــا .