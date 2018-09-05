شاب يقتل جده ويحرق جثته لمروره بضائقة مالية

القاهرة(صدى):

أقدم طالب جامعي مصري على قتل جده المسن، وحرق جثته، مرجعا السبب إلى أنه كان بحاجة إلى المال.

ونجحت الشرطة المصرية في إلقاء القبض على المتهم ، وبالتحقيق معه، اعترف بارتكابه للواقعة معللا مروره بضائقة مالية قائلا: ” كنت مزنوق فى قرشين وعارف ان جدي معاه فلوس ” .

وخطط الجاني لسرقة أموال جده ، وتوجه لسكن المجني عليه بدعوى زيارته والاطمئنان على صحته، وقام بمغافلته ودخل لغرفة نومه بحثاً عن أية مبالغ مالية إلا أن المجني عليه شاهده وحاول الاستغاثة بالجيران فقام بخنقه بيده حتى تأكد من وفاته.

وعقب ذلك لم يعثر المتهم على أية مبالغ مالية، وخشية افتضاح أمره قام بإحضار بعض الملابس الخاصة بجده، وأضرم بها النيران واشتعلت النيران فى جثة جده وفر هاربا.