تفاصيل جمع 3 مواطنين لتبرعات مليونية وتحويلها لداعية سوري

نايف السالم(صدى):

وجهت النيابة العامة تهمة جمع التبرعات لمواطنين اثنين وامرأة في المنطقة الشرقية، حيث تم تحويل بعض منها لأحد الدعاة السوريين المقيمين في المملكة ما أثار حول تعاملاتها الشبهات.

وكانت وحدة التحريات المالية من أحد البنوك قد تلقت بلاغا يفيد بوجود اشتباه في التعاملات المالية لمواطنة، بلغ حجم التعاملات المالية لها نحو 11.4 مليون ريال، وقامت بعمليات عدة لصالح أفراد ومكاتب تعاونية وتحويلات لداعية سوري شهير.

واشتبه أيضًا في تعاملات مالية بنحو 3.9 مليون ريال لمواطن آخر معلم وإمام مسجد، حيث قام بإيداع نقدي بنحو 790 ألف ريال، وعمليات إيداعات وتحويل وحوالات سريعة واردة بنحو 2.8 مليون ريال، من بينها عمليات للمواطنة المتهمة.

وتبين أن المتهمة وزوجها حولا للمعلم المبالغ المالية، وطُلب منه المشاركة في أعمال خيرية، والمشاركة في شراء أرض لمدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة بمبلغ 70 ألف ريال، و200 ألف ريال قيمة كيبل كهربائي لها، وبتجهيزات للمدرسة بقيمة 200 ألف ريال.

ونفى المعلم جمعه للتبرعات، مشيرا إلى أنه لم يكن يعلم أنه مخالف للنظام، وبطلب المستندات منه على ما ذكر، أحضر عددا من الأوراق من ضمنها مشاهد من جمعيات خيرية باستلامه مبالغ مالية، ومن المكتب التعاوني الذي يعمل فيه، وفواتير وشيكات.