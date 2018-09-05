منع ملك بلجيكا السابق وعقيلته من الدخول إلى نادِ لارتدائه ” الشورت ” !

بروكسل(صدى):

في واقعة تبدو غريبة، منع حارس ناد ليلي في إيطاليا، ملك بلجيكا السابق ” ألبير الثاني ” وعقيلته الملكة باولا، من دخول النادي على متن يخت، بسبب ارتدائه ملابس غير مناسبة.

وارتدى الملك لباسًا صيفيًا خفيفيًا، ما جعل حارس النادي يرفض السماح له بالدخول بسبب ” الشورت ” وهذا ما يخالف القواعد التي يفرضها النادي بشأن الملابس، فاستجاب الملك السباق لأوامر الحارس، وعاد لتغيير ملابسه، وارتدى بنطالا.

وكان الملك ألبير الثاني قد تنازل لابنه فيليب عن العرش عام 2013، وتفرغ للراحة والاستجمام، وهو حاليًا يقوم بجولة حول العالم مع عقيلته الملكة باولا.