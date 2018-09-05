منع ملك بلجيكا السابق وعقيلته من الدخول إلى نادِ لارتدائه ” الشورت ” !
في واقعة تبدو غريبة، منع حارس ناد ليلي في إيطاليا، ملك بلجيكا السابق ” ألبير الثاني ” وعقيلته الملكة باولا، من دخول النادي على متن يخت، بسبب ارتدائه ملابس غير مناسبة.
وارتدى الملك لباسًا صيفيًا خفيفيًا، ما جعل حارس النادي يرفض السماح له بالدخول بسبب ” الشورت ” وهذا ما يخالف القواعد التي يفرضها النادي بشأن الملابس، فاستجاب الملك السباق لأوامر الحارس، وعاد لتغيير ملابسه، وارتدى بنطالا.
وكان الملك ألبير الثاني قد تنازل لابنه فيليب عن العرش عام 2013، وتفرغ للراحة والاستجمام، وهو حاليًا يقوم بجولة حول العالم مع عقيلته الملكة باولا.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32643 ] نشر منذ 3 ساعات
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4289 ] نشر منذ 3 ساعات
النظام حلو وتطبيقه على من وضعه اولاً-القدوه زينه-
zayr[ عدد التعليقات: 1599 ] نشر منذ 2 ساعتين
الملك السابق لبلجيكا مفرده لا تصلح للتطبيق في المنطقه العربيه الحاكم يبقي في السلطه حتي الموت.