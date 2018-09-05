مرور الشرقية تعلن موعد بدء تطبيق غرامات الملصقات الدعائية
كشفت إدارة مرور المنطقة الشرقية عن موعد تطبيق الغرامات والعقوبات على المركبات التي تحمل ملصقات دعائية.
وأوضحت الإدارة أنه بدءا من غرة شهر محرم المقبل، سيتم تطبيق العقوبات التي تتضمن غرامة مالية أو حجز المركبة، مشيرة إلى أن المهلة المحددة لإزالة الملصقات قد انتهت في 20 من ذي الحجة الجاري.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32643 ] نشر منذ 4 ساعات
🤔🤔🤔
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4289 ] نشر منذ 3 ساعات
اشاهد ملصقات احيانا على كامل الزجاج الخلفي للسيارات ولها مكانه ولا احد يجروا على ازالتها-
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4583 ] نشر منذ 2 ساعتين
قرار غير موفق
بالله كيف تبون سيارة لبن المراعي تمشي ماعليها اي صور لمنتجاتها
كان الاولى تنظيم هذه الملصقات واخذ رسوم على وضعها على السيارات كرسوم دعائيه