مرور الشرقية تعلن موعد بدء تطبيق غرامات الملصقات الدعائية

نايف السالم(صدى):

كشفت إدارة مرور المنطقة الشرقية عن موعد تطبيق الغرامات والعقوبات على المركبات التي تحمل ملصقات دعائية.

وأوضحت الإدارة أنه بدءا من غرة شهر محرم المقبل، سيتم تطبيق العقوبات التي تتضمن غرامة مالية أو حجز المركبة، مشيرة إلى أن المهلة المحددة لإزالة الملصقات قد انتهت في 20 من ذي الحجة الجاري.