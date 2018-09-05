تركي آل الشيخ: ” أستغرب من يقول إني جاى أخرب الرياضة في مصر “

طلال الغامدي(صدى):

أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، عن سعادته بتواجد أسطورة منتخب البرازيل السابق ” ديدا ” في الجهاز الفني لفريق بيراميدز.

وقال آل الشيخ في تدوينة له عبر صفحته بموقع ” فيس بوك ” : ” كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم، أسعد كثيرا لمّا أشوف حراس مصريين شباب يتدربون مع نجم عالمي مثل ديدا، وأستغرب لما يجي واحد على قدّه يقول ده جاى يخرّب الرياضة في مصر وده مش استثمار ” .

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في بطولة الدوري المصري الممتاز بفارق الأهداف عن الأهلي بنفس الرصيد 10 نقاط .