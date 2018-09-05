استشاري نفسي بجامعة جازان يوضح أسباب وعلاج الرهاب المدرسي لدى الطلاب

تركي السالم(صدى):

بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، ومعاناة بعض الأسر مع أبنائهم لخوفهم من الدراسة، حدد الاستشاري بالطب النفسي بجامعة جازان موسى زعلة، عدة أسباب تقف وراء إصابة الطلاب والطالبات بما يعرف بالرهاب المدرسي، والخوف من الذهاب إلى المدرسة.

وأرجع زعلة السبب الرئيسي خلف الرهاب المدرسي إلى عدم الإعداد للمرحلة الدراسية من قبل الوالدين، أوالتعرض لمواقف نفسية مؤلمة في بداية الدراسة.

وأوضح أنه من ضمن الأسباب أيضًا وجود نوع من الاضطرابات أو الصعوبة في التعلم لدى الطالب، مشيرًا إلى أن الرهاب المدرسي قد يصيب أي طالب في أي مرحلة، خاصة مع الانتقال من مرحلة دراسية إلى أخرى، أو تغيير المدرسة والزملاء والمعلمين.

وأشار إلى أن الحل لعلاج تلك الظاهرة هو اشتراك وتعاون الأسرة و المدرسة لتنفيذ خطة علاجية، وأن أقوى أساليب العلاج هو عدم استسلام الوالدين لخوف الطالب أو الاستجابة لرغبته في عدم الذهاب للمدرسة.