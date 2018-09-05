رونالدو يهدد ويقاضي قناة تلفزيونية بسبب صديقته

ماجد محمد(صدى):

كلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، محاميه باتخاذ إجراءات قانونية ضد قناة ” ميديا سات ” الإسبانية لنشر أحد برامجها أخبارًا حول صديقته جورجينا رودريغيز.

جاء ذلك بعدما أدعى البرنامج أن جورجينا هجرت جدتها ووالدها ولم تعد تتصل بهما منذ بداية علاقتها مع النجم البرتغالي، وأنه رغم كون الثنائي يعاني من أمراض وحاولا الاتصال بها خصوصًا جدتها التي تبلغ من العمر 82 سنة لكن جورجينا لم تستجب لاتصالهما.

ونشر البرنامج تسجيلات مع جدة جورجينا رودريغيز والتي تعتبر بمثابة أم ثانية لها.

وتعاملت قناة ” ميديا سات ” مع تهديدات رونالدو ومحاميه بجدية، بعدما استقبلوا رسالة من محامي النجم البرتغالي تطالبهم بتوقيف المعلومات الخاصة بعائلة صديقته وقرروا إيقاف التحقيقات في الموضوع.