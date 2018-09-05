تحذير لأهالي مكة المكرمة من أمطار غزيرة ورياح تسقط الأشجار

نايف السالم(صدى):

قال خبير الطقس ورئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد ،علي الحربي، إنه من المتوقع أن تشهد منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، هطولا لأمطار غزيرة، قد تتسبب في سقوط الأشجار والهناقر.

وتوقع الحربي هطول أمطار ربما تكون غزيرة على مكة المكرمة ، تشمل العاصمة المقدسة ومرتفعاتها الشرقية جهة الطائف ومحيطها.

إقرأ أيضًا: