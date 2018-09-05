لقطات طريفة لزيدان وهو بانتظار زوجته للانتهاء من التسوق

أميرة خالد(صدى):

وثقت صور متداولة لحظات انتظار لاعب كرة القدم الفرنسي السابق من أصل جزائري زين الدين زيدان ،لحين انتهاء زوجته من التسوق.

ولاقت الصور تداولا على نطاق واسع، خاصة أن معظم الأزواج يعانون من زوجاتهم وإضاعة الكثير من الوقت في حال قررن التسوق.

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