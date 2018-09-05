لقطات طريفة لزيدان وهو بانتظار زوجته للانتهاء من التسوق
وثقت صور متداولة لحظات انتظار لاعب كرة القدم الفرنسي السابق من أصل جزائري زين الدين زيدان ،لحين انتهاء زوجته من التسوق.
ولاقت الصور تداولا على نطاق واسع، خاصة أن معظم الأزواج يعانون من زوجاتهم وإضاعة الكثير من الوقت في حال قررن التسوق.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 32637 ] نشر منذ 14 دقيقة
عندما رأيت زوجتي وهي تجرّ عربة التسوق، وتتجوّل في السوبر ماركت لتختار مستلزمات المنزل بعناية عرفت معنى ( الرجل لا يساوي شيئاً من دون المرأة) …..
وعندما رأيتها تتفقّد كل منتج على حدة لتعرف تاريخ صلاحيته عرفت لماذا (المرأة هي النصف الثاني في المجتمع) …..
وعندما رأيتها تستخدم غريزة الأمومة في اختيار ما يناسب كل فرد في الأسرة من أطعمة واحتياجات أيقنت صدقاً أن(المرأة طاقة لا تنضب) …..
وعندما شاهدت فاتورة المشتريات عند الكاشير عرفت لماذا كان كفار قريش يدفنهنّ وهن أحياء !!!!!😱😱😱😱