مدرب سباحة يتحرش بسائحة في البحر وغطاس يوثق الواقعة

القاهرة(صدى):

شهدت مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء على ساحل البحر الأحمر، واقعة تحرش بمياه البحر ،حيث التقط أحد الغطاسين صوراً تكشف تحرش مدرب سباحة بسائحة أجنبية.

وأوضح الغطاس أنه لاحظ وجود حركات مريبة وغريبة بين شاب وفتاة تحت الماء وفوقه، فتتبعهما، ورصد تلك الحركات بكاميرته بعد غطسه تحت الماء، دون أن ينتبه الطرفين لوجوده.

ولاحظ الغطاس بعد ذلك وجود مشادة كلامية بين السائحة والمدرب، ثم استغاثت الفتاة به طالبة مساعدتها على الصعود إلى مركب سياحي كانت على متنه قبل نزولها المياه، كما طلبت منه انقاذها من هذا المدرب.

ونشر الغطاس الصور على مواقع التواصل لفضح ذلك المدرب، وأبلغ شركته بفعلته للتعامل معه قانونيا للحفاظ على سمعة السياحة المصرية.