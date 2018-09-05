في محاولة بائسة لتحسين صورتها.. الدوحة تلغي قرارًا شوه سمعتها لدى المنظمات الحقوقية

طلال الضوي(صدى):

في مواصلة لحرص الدوحة على التجمُل، قررت أمس الثلاثاء، إلغاء القانون الذي كانت بموجبه تفرض على العمال الأجانب الحصول على تصريح لمغادرة البلاد من كفلائهم.

وطالما طالبت جماعات حقوق العمال بإلغاء ذلك القانون منذ فترة طويلة، إذ يأتي ذلك ضمن سلسلة من القرارات القطرية التي تأمل منها تحسين صورتها في الخارج.

وجاء ذلك القرار مع استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 والتي تسعى إلى أن تسلط الضوء من خلالها على تقدمها وتطورها.

وقالت منظمة العمل الدولية في بيان من خلال مكتبها في الدوحة إنه سيكون بوسع معظم العمال الوافدين مغادرة البلاد دون أن يُضطروا للحصول على إذن من كفلائهم بموجب القانون.